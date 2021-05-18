Технологичная жизнь с диабетом
Medtrum уже много лет разрабатывает автоматические и интеллектуальные системы инсулинотерапии для улучшения качества жизни людей с диабетом. Medtrum A7 + Touchcare, представляющий новое поколение интеллектуальной инсулинотерапии, является лучшим примером этого, сочетая постоянный мониторинг глюкозы (CGM) с беспроводной инсулиновой помпой для автоматического дозирования инсулина.
Измеряйте уровень сахара в крови автоматически
Medtrum A7 + Touchcare CGM - это автоматическая система измерения уровня глюкозы в крови, которая умещается в компактном устройстве. Это устройство состоит из небольшого сенсора и передатчика, который можно заряжать с помощью кабеля USB. Пользователь приклеивает устройство к своей коже, устанавливает датчик под кожу, прикрепляет передатчик и активирует его на своем смарт-устройстве. Измерения уровня глюкозы в крови выполняются автоматически и незаметно для пользователя - все данные отображаются в режиме реального времени на смарт-устройстве, и только когда показания уровня глюкозы в крови требуют внимания пользователя, устройство подает звуковой сигнал. Пользователь может в любое время просмотреть уровень сахара в крови в приложении на телефоне и при желании поделиться им с близкими. Поскольку датчик и передатчик CGM водонепроницаемы, они не мешают мыться или плавать.
Используйте беспроводную патч-помпу
Инсулиновая терапия особенно удобна с новой патч-помпой с резервуаром для инсулина на 2 мл. Резервуар приклеивается к коже - это обеспечивает свободу движений для пользователя, не мешая например водным процедурам. Комбинируя патч-помпу с системой CGM от Medtrum, инсулин доставляется непрерывно и незаметно - ровно в той мере, в какой он нужен вашему организму в данный момент.
Пользуйтесь комфортом и точностью
Преимущества инсулиновой терапии с помощью беспроводной инсулиновой помпы не ограничиваются удобством - она намного точнее классических схем лечения. В конце концов, классическое лечение диабетиков включает в себя измерение уровня сахара в крови с определенной периодичностью, в зависимости от тяжести заболевания в течении всего дня, а также частые инъекции инсулина для предотвращения опасных повышений сахара в крови. К сожалению, данные, на которых основано такое лечение, приблизительны по сравнению с автоматическим датчиком, который делает 720 измерений в день. Кроме того, при инъекции самого инсулина иногда невозможно точно предсказать, как он будет всасываться, поэтому часто вводят больше, чем действительно необходимо. В то же время беспроводная инсулиновая помпа точно и непрерывно дозирует необходимое количество инсулина - все происходит практически в реальном времени, имитируя органический процесс.
Идите в ногу со временем
Если десять лет назад диабетики могли только мечтать обо всем вышеперечисленном, то сегодня технологии, обеспечивающие комфорт и лучшее качество жизни, доступны каждому. Помимо детей, Больничная касса поддерживает приобретение устройства для постоянного мониторинга глюкозы Medtrum A7 +. На льготное приобретение сенсора имеют право больные 1-м типом диабета беременные женщины и/или матери с 1-м типом диабета с ребенком до года, а также 1 типа диабетики, которые находятся на диализе или 1 типа диабетики с пересаженной почкой.
Поскольку подходящие методы инсулинотерапии индивидуальны, у желающих будет возможность опробовать новую помпу в течение нескольких недель, прежде чем принять решение об ее использовании. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом и медсестрой, занимающейся диабетом, при выборе нового медицинского устройства. Ведь не менее важно знать, что если, помимо использования умных технологий, вы также следите за своим питанием и физическими упражнениями,то повседневная жизнь больших и маленьких диабетиков не будет существенно отличаться от жизни здоровых людей.
Linus Medical OÜ
Представитель, импортер и розничный продавец системы управления инсулинотерапией Medtrum A7 + TouchCare в Эстонии
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