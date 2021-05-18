Технологичная жизнь с диабетом

Medtrum уже много лет разрабатывает автоматические и интеллектуальные системы инсулинотерапии для улучшения качества жизни людей с диабетом. Medtrum A7 + Touchcare, представляющий новое поколение интеллектуальной инсулинотерапии, является лучшим примером этого, сочетая постоянный мониторинг глюкозы (CGM) с беспроводной инсулиновой помпой для автоматического дозирования инсулина.

Измеряйте уровень сахара в крови автоматически

Medtrum A7 + Touchcare CGM - это автоматическая система измерения уровня глюкозы в крови, которая умещается в компактном устройстве. Это устройство состоит из небольшого сенсора и передатчика, который можно заряжать с помощью кабеля USB. Пользователь приклеивает устройство к своей коже, устанавливает датчик под кожу, прикрепляет передатчик и активирует его на своем смарт-устройстве. Измерения уровня глюкозы в крови выполняются автоматически и незаметно для пользователя - все данные отображаются в режиме реального времени на смарт-устройстве, и только когда показания уровня глюкозы в крови требуют внимания пользователя, устройство подает звуковой сигнал. Пользователь может в любое время просмотреть уровень сахара в крови в приложении на телефоне и при желании поделиться им с близкими. Поскольку датчик и передатчик CGM водонепроницаемы, они не мешают мыться или плавать.

Используйте беспроводную патч-помпу

Инсулиновая терапия особенно удобна с новой патч-помпой с резервуаром для инсулина на 2 мл. Резервуар приклеивается к коже - это обеспечивает свободу движений для пользователя, не мешая например водным процедурам. Комбинируя патч-помпу с системой CGM от Medtrum, инсулин доставляется непрерывно и незаметно - ровно в той мере, в какой он нужен вашему организму в данный момент.

Пользуйтесь комфортом и точностью