Регистрация на вакцинацию недоступна на неопределенное время в связи с технической неполадкой

С сегодняшнего дня открылась регистрация на вакцинацию по номеру телефона 1247. Однако уже после полудня при звонке на этот номер слышалось сообщение, что регистрация временно приостановлена из-за технической неполадки, и стоит попробовать позвонить снова через час.