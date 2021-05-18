18.05.2021, 12:48
Регистрация на вакцинацию недоступна на неопределенное время в связи с технической неполадкой(5)
Foto: Rauno Volmar
В связи с технической неполадкой временно нельзя зарегистрироваться на вакцинацию от коронавируса по телефону вакцинации. Когда проблема решится, пока неизвестно.
С сегодняшнего дня открылась регистрация на вакцинацию по номеру телефона 1247. Однако уже после полудня при звонке на этот номер слышалось сообщение, что регистрация временно приостановлена из-за технической неполадки, и стоит попробовать позвонить снова через час.
На digilugu.ee зарегистрироваться на вакцинацию также непросто, так как последние полчаса очередь составляет 20 000 человек и постоянно останавливается.