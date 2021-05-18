Что такое эстонский детский футбол? Крик души легенды сборной Эстонии(6)
Сыгравший 89 матчей за сборную Эстонии Степанов завершил футбольную карьеру в 2012 году. Вскоре он занялся агентской деятельностью, а пару лет назад экс-защитниик стал спортивным директором ФК "Таллинн" - этот клуб появился на футбольной карте Эстонии в конце 2017 года после слияния "Инфонета" и "Левадии".
Погрузившись с головой в молодежный футбол, Степанов увидел очень грустную картину. С его тезисами наверняка согласятся родители юных футболистов.
"Эстонский детский футбол - это когда ребенок не хочет, не может, ему неинтересно заниматься у какого-то тренера или в каком-то клубе, а его вынуждают там заниматься;
Эстонский детский футбол - это когда ты с удовольствием гоняешь мяч по полю, а потом с тебя требуют 400 евро за старую форму, когда с тебя требуют 900 евро за то, что хочешь попробовать что-то другое в футболе;
Эстонский детский футбол - это когда твой старый клуб делает всё, чтобы ты закончил с футболом, ушел куда угодно, в плаванье, дзюдо или хоккей, но главное чтобы не пошел заниматься любимые делом в другой клуб;
Эстонский детский футбол - это когда тебя футбол не нужен от слова совсем, тебя интересует 35-50 евро ежемесячно получаемые от родителей малышей;
Эстонский детский футбол - это когда тренер команды 30 минут во время тренировки говорит по телефону и это нормально;
Эстонский детский футбол - это когда детский тренер не способен, не хочет, не знает как поставить правильно удар игроку или опорную ногу при передаче;
Эстонский детский футбол - это когда детский тренер трясет ребёнка за руку и орёт ему в лицо;
Эстонский детский футбол - это когда детский тренер говорит матом на детей и они не понимают, как тренер может себе это позволить;
Эстонский детский футбол - это когда детей учат биться, катиться, ломать, лупить мяч в аут, но не учат быстро думать, играть нестандартно, играть красиво;
Эстонский детский футбол - это когда клуб абсолютно не интересно, что происходит с его детскими командами, главное выиграть чемпионат и сесть в ложе и орать "Мы Чемпионы";
Эстонский детский футбол - это когда 30 детей тренируются на маленьком клочке поля;
Эстонский детский футбол - это когда зимой ты выходишь на поле в -15 и мерзнешь, и думаешь только чтобы быстрее очутиться в теплом доме;
Эстонский детский футбол - это когда ты получаешь тренерскую лицензию А и понимаешь, что ты ее не должен получать, так как у тебя не хватает знаний для этой лицензии;
Эстонский детский футбол - это когда профессия детского тренера абсолютно не в почёте и в тренера идут фанаты или так подзаработать;
Эстонский детский футбол - это когда муниципальные стадионы предназначенные для детей предпочитают сдавать в аренду пенсионерам, так как это знакомые работника стадиона;
Эстонский детский футбол - это когда тренер приходит на тренировку и видит, что ему сегодня тренировать детей, которых меньше чем пальцев одной руки;
Эстонский детский футбол - это когда освещение на поле выключают за минуту до окончания тренировки и команда в темноте должна собирать и искать свои вещи;
Эстонский детский футбол - это когда тренеру все равно и тот кто над тренером ему тоже все равно;
Эстонский детский футбол - это эстонский детский футбол..."