Канцлер Министерства обороны: на поле боя от логистического батальона намного больше пользы, чем от оркестра

На вопрос о том, не был ли роспуск военного оркестра как одного из знаковых символов своего рода актом мести правительству за обязательство сократить расходы, Салм сказал, что ни в коем случае. ”Я могу точно сказать, что командующий Силами обороны не занимается политическим играми. Шкала, по которой принимаются решения, отражает только один показатель: что производит больше всего военной мощности? Ничего не поделаешь: если сравнить оркестр и, например, логистический батальон, то на поле боя от логистического батальона намного больше пользы”, — пояснил он.

Что касается сокращения капелланов, то в последние годы Силы обороны увеличили доступность и эффективность психологической помощи и помощи социальных работников. ”Наши исследования показывают, что к капелланам обращалось около 2% участников миссий, к психологам более 4% и социальным работникам — более 5% военнослужащих”, — отметил канцлер.

По его словам, в плане развития на десять лет необходимо произвести сокращения на общую сумму в несколько сотен миллионов евро. ”Мы договорились, что в начале июня я представлю министру оборону перечень всех возможных мест для экономии. Министр обороны дал четкие рекомендации, что сокращения необходимо начать с областей, которые меньше всего влияют на военную оборону”, — отметил Салм.

Сегодня стало известно, что сокращение ждет и оркестр Департамент полиции и погранохраны.