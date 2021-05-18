На Центральном рынке открылась зона уличной еды Turgutus

”Под одной крышей теперь можно найти такие популярные места общепита, как Han Köök, Burger Kitchen, Kebaboom, Samsa Family Bakers, в июне к ним добавится Kaja Pizza Köök”, — сказал глава Центрального рынка Райн Пярн. ”Собравшись в одном месте, эти разные заведения образуют интересный симбиоз. Придя сюда с друзьями, каждый может взять еду в том заведении, которое ему больше по душе, а затем насладиться ею в компании”, — добавил Пярн.

К выбору названия для зоны уличной еды было привлечено местное сообщество, на странице Центрального рынка в Facebook все желающие могли предлагать свои варианты. Всего поступило почти 250 разных предложений, среди которых было выбрано предложение-победитель.

”Название Turgutus (примечание: в переводе с эстонского turgutus — бодрость, также перекликается со словом turg — рынок) показалось нам простым и запоминающимся, к тому же оно точно отражает то, что мы хотим предлагать клиентам. Приятные моменты дня, которые заряжают энергией и дают хорошее самочувствие”, — сказал Пярн.

Центральный рынок уже обновился, чтобы перед масштабными строительными работами обеспечивать посетителям более удобные условия. Только что открывшаяся зона уличной еды предлагает молодежи и сотрудникам расположенных по соседству офисных зданий больше поводов заглянуть на рынок, чтобы в приятной атмосфере хотя бы ненадолго отключиться от будничных мыслей.

Turgutus работает ежедневно с 11 до 19 часов. В зоне уличной еды 80 посадочных мест.