18.05.2021, 11:52
СЕГОДНЯ: Канепи играет в Парме с 17-летней американкой
В рамках подготовки к Открытому чемпионату Франции по теннису вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA 66) сыграет на теннисном турнире в итальянской Парме с 17-летней американкой Кори Гауфф (WTA 30).
Начало матча запланировано на 13:30. Прямую трансляцию можно наблюдать на Delfi TV. Ранее соперницы между собой не встречались.
Победительница матча Канепи - Гауфф во втором круге сыграет с 29-летней итальянкой Камилой Джорджи (WTA 83). Призовой фонд теннисного турнира в Парме составляет 189 708 евро.