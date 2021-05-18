18.05.2021, 16:10
Канепи проиграла восходящей звезде американского тенниса(2)
Foto: Jason Heidrich/Icon SMI via ZUMA Press/Scanpix
Ветеран эстонского тенниса Кайа Канепи (WTA 66) проиграла стартовый матч на теннисном турнире в итальянской Парме 17-летней американке Кори Гауфф (WTA 30) - 6:7 (6:8), 6:7 (7:9). Поединок продолжался 2 часа и 20 минут.
В первом сете Канепи была впереди со счетом 5:3, но упустила инициативу. Восходящая звезда американского тенниса догнала соперницу и победила на тай-брейке.
Во второй партии Канепи взяла свою подачу, но затем проиграла 5 геймов подряд. 35-летняя эстонка сдаваться без боя, однако, не собиралась. Канепи сумела догнать Гауфф и выйти вперед - 6:5. Однако на тай-брейке удача вновь улыбнулась молодой американке.
За выступление в первом круге Канепи заработала в Парме 2157 евро призовых и 1 рейтинговое очко.
Впереди у ветерана сборной Эстонии Открытый чемпионат Франции по теннису, который стартует в Париже 30 мая.