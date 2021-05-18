Оркестр Департамента полиции и погранохраны сократят, как и оркестр Сил обороны(15)
Руководитель оркестра PPA Кристийна Веэрде подтвердила Delfi, что сегодня утром гендиректор департамента Элма Вахер сообщил им, что их сократят. Он сообщил, что 21 мая представит МВД программу сокращения расходов, в которой есть и ликвидация оркестра.
PPA должны сократить расходы на 6,1 млн евро. По словам Веэрде, на оркестр в год уходит около полумиллиона евро. Вахер сообщил, что оркестр будет сокращен с 1 января 2022 года.
В оркестре PPA — 34 человека, а в оркестре Сил обороны — 41. По словам Веэрде, на два оркестра приходитсяя половина эстонских профессиональных оркестрантов, поэтому подобное сокращение будет серьезным ударом по культуре.
Члены оркестра шокированы этой новостью. "Это решение — сложное и непонятное", — добавила руководитель оркестра.
Она добавила, что если сократят профессиональные оркестры, то откуда у детей будет мотивация учиться играть, например, на духовых иснтрументах, если в стране такую работу не найти.
По словам Веэрде, если оркестр сократят, то музыкантам будет не найти другое место работы.