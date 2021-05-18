ВИДЕО | Эстонские неонацисты систематически преследовали и угрожали проживающим в стране темнокожим иностранцам
”1, 2, 3, поехали!”, — командует один из членов группы и участники поднимают руки в римском приветствии. Стрим неонацистов начался. Участников немного, и среди них молодой человек из Эстонии по имени Ромет ака Romet38.
”Во-первых, идти в мечеть или синагогу неэффективно. Политики, губернаторы, президенты … Это все, что я скажу”, — говорит человек, называющий себя Зойс. Он выглядит гораздо более опытным, чем остальные. Хоть он и неоднократно подчеркивает, что осуждает насилие, это не мешает ему раздавать детальные рекомендации. Он учит молодежь, как подготовиться к нападению, что для этого искать в гугле и кого выбирать в качестве цели.
Кажется, слова Зойса воодушевили Ромета. Он создает в социальных сетях группу Ni***rs in Estonia, рекламирует ее среди друзей-неонацистов и берет курс на чернокожих жителей Эстонии, выставляя в группе их личную информацию, например, фотографии и телефонные номера. Оскорбления и угрозы, которые публикуются в сообществе, в большинстве своем настолько жесткие, что не подходят для публикации в СМИ.
Информация о сообществе ненависти доходит до участников группы Expats in Tallinn на Facebook, объединяющей проживающих в Эстонии иностранцев. Местные иностранцы очень обеспокоены происходящим, многие обращаются с жалобами в полицию.
Но с Ni***rs in Estonia покончила не полиция, а сам Ромет после того, как к нему обратился журналист Eesti Päevaleht и назвал его полное имя.
Сообщество троллей-нацистов
Группа Homework Helpers 88 в российской социальной сети Telegram насчитывает более 8000 и объединяет неонацистов со всего мира. Они занимаются преимущественно тем, что во время прямых трансляций запугивают незнакомых людей. Ромет является одним из модераторов группы. Он тоже организует стримы, во время которых заходит в различные чаты и шокирует незнакомых людей нацистской символикой. А если собеседником вдруг оказывается темнокожий, то пытается как можно сильнее оскорбить его на потеху своим фолловерам.
Другой активист группы по прозвищу Зойс планирует расширение деятельности. ”Мы имеем определенное влияние. Мы могли бы заставить людей что-то сделать… Назовем это активизмом, — отмечает он в совместной беседе, в которой участвует и Ромет. — У меня есть люди в Греции, в Сербии. Люди, черт побери, в Эстонии”.
Сам Ромет пытается оставаться максимально анонимным. Он закрывает лицо платком, а в чатах использует псевдоним Робертсон. Однако в прямых трансляциях его имя пользователя Romet38, и этого достаточно. В Facebook под своим настоящим именем он сыплет шутками на тему массового расстрела в Новой Зеландии и геноцида евреев. Выдают его и личные фото, фото друзей, своеобразные брови, а также одно и то же помещение на снимках в открытых соцсетях и во время стримов.
После контакта с журналистом Ромет пытается замести следы. Он удаляет переписки в чатах, свой аккаунт в Telegram и созданные им расистские группы.
Но то, что попало однажды в Интернет, остается там навсегда.
Знакомые неонацисты
Деятельности Ромета приходит конец, но в группе Homework Helpers 88 по-прежнему около десятка эстонцев. Большинство из них следили и за Ni***rs In Estonia. Например, человек, называющий себя Commander FKD. В июле 2020 года Великобритания объявила террористической организацией группировку Feuerkrieg Division (FKD), которую возглавлял школьник из Эстонии, использовавший в соцсетях точно такой же псевдоним. Подросток составил манифест и в разговорах с единомышленниками заявлял, что готовит теракт в Эстонии. На тот момент ему было всего 13 лет.
”Несовершеннолетний не может нести юридической ответственности. Поэтому КаПо не смогла официально арестовать главу FKD. Сейчас можно говорить только о том, что им занимаются”, — писало издание Eesti Ekspress прошлой весной. Если речь о том же подростке, то, похоже, КаПо не очень хорошо им ”занималась”, ведь он продолжает вести активную деятельность в неонацистских группах.
Или еще один молодой эстонский неонацист, фигурировавший в ежегоднике КаП, — Кристо Кивисто. В начале февраля Пярнуский уездный суд приговорил Кивисто к шести месяцам условно за угрозы и осквернение флага. В группе Homework Helpers 88 он рассказывает об этом с гордостью и ни сколько не сожалеет о содеянном.
Кивисто, молодого ”командира” и Ромета связывает то, что в нежном возрасте они занялись трллингом в чатах, что впоследствии привело к радикализации и реальной террористической угрозе.
”Все чаще до молодежи добираются через виртуальные каналы: чаты, форумы, онлайн-игры, в том числе и созданные самими экстремистами сообщества и игры”, — объясняет Хайди Майберг, докторант кафедры исследованиям терроризма лондонского университета Royal Holloway.
Элементы игрового мира
Майберг говорит, что правые экстремисты все чаще используют игровые подходы (геймификацию), где дизайн виртуальной среды, правила и способы общения (мемы, символы, сленг) знакомы молодежи.
Эта тенденция прослеживается и в данном случае. Например, Ромет признается своим товарищам, что мечтает о компьютерной игре, в которой можно убивать чернокожих и мусульман и устраивать бомбовые атаки. При этом он несколько раз подчеркивает, что это всего лишь игра.
Почему молодые люди, которые уже были разоблачены или даже наказаны, не могут оставаться в стороне от неонацистских соблазнов?
”Люди, вербующие их, могут пообещать решить их проблемы, будь то плохая социально-экономическая ситуация, издевательства, желание мести, кризис самоидентификации, а также могут предложить новых друзей, наставника, образец для подражания, — перечисляет Майберг. — Они могут предложить возможность принадлежать чему-то”.
После того, как Ромет удалил свои страницы в социальных сетях, Eesti Päevaleht больше не смогла с ним связаться.