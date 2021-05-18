ВИДЕО | Эстонские неонацисты систематически преследовали и угрожали проживающим в стране темнокожим иностранцам

”1, 2, 3, поехали!”, — командует один из членов группы и участники поднимают руки в римском приветствии. Стрим неонацистов начался. Участников немного, и среди них молодой человек из Эстонии по имени Ромет ака Romet38.

”Во-первых, идти в мечеть или синагогу неэффективно. Политики, губернаторы, президенты … Это все, что я скажу”, — говорит человек, называющий себя Зойс. Он выглядит гораздо более опытным, чем остальные. Хоть он и неоднократно подчеркивает, что осуждает насилие, это не мешает ему раздавать детальные рекомендации. Он учит молодежь, как подготовиться к нападению, что для этого искать в гугле и кого выбирать в качестве цели.

Кажется, слова Зойса воодушевили Ромета. Он создает в социальных сетях группу Ni***rs in Estonia, рекламирует ее среди друзей-неонацистов и берет курс на чернокожих жителей Эстонии, выставляя в группе их личную информацию, например, фотографии и телефонные номера. Оскорбления и угрозы, которые публикуются в сообществе, в большинстве своем настолько жесткие, что не подходят для публикации в СМИ.

Информация о сообществе ненависти доходит до участников группы Expats in Tallinn на Facebook, объединяющей проживающих в Эстонии иностранцев. Местные иностранцы очень обеспокоены происходящим, многие обращаются с жалобами в полицию.

Но с Ni***rs in Estonia покончила не полиция, а сам Ромет после того, как к нему обратился журналист Eesti Päevaleht и назвал его полное имя.

Сообщество троллей-нацистов



Группа Homework Helpers 88 в российской социальной сети Telegram насчитывает более 8000 и объединяет неонацистов со всего мира. Они занимаются преимущественно тем, что во время прямых трансляций запугивают незнакомых людей. Ромет является одним из модераторов группы. Он тоже организует стримы, во время которых заходит в различные чаты и шокирует незнакомых людей нацистской символикой. А если собеседником вдруг оказывается темнокожий, то пытается как можно сильнее оскорбить его на потеху своим фолловерам.