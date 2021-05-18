На борту судна Tallink Silja Europa будут временно жить 1000 британских полицейских

Круизный корабль останется в порту Фалмута на 10 дней. Полицейские будут использовать его для проживания, питания и другие необходимый вещей. Например, в больших залах корабля можно проводить брифинги, передает Sky News.

Саммит G7 пройдет 11-13 июня в Корнуолле в Великобритании и его будут охранять всего 6500 сотрудников органов правопорядка. Для них предназначено 200 различных мест проживания.

MS Silja Europa, который Tallink на своем сайте называет "самым большим и красивым в Балтии", обычно ходит в Балтийском море. На нем семт ресторанов и кофе-клубов, а также спа и салоны красоты.

Согласно информации Sky News, находящиеся на борту бары для полицейских не откроют, будут открыты лишь рестораны. полицейским придется также соблюдать все меры безопасности, связанные с COVID-19, и ежедневно сдавать тесты.