За сутки в Эстонии выявлено 295 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 117 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 93 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 60, в Тартумаа — 38, в Пярнумаа — 19, в Валгамаа — 14, в Пылвамаа — восемь и в Рапламаа — семь новых случаев заражения. В Йыгевамаа прибавилось пять, в Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа — по четыре, на Сааремаа — три, в Вырумаа — два, на Хийумаа и в Ляэнемаа — по одному новому положительному результату теста. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 304,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,5%.

За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 212 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 154 человека (72%).

За сутки ввели 6 949 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 407 206 людям, курс вакцинации завершен у 180 703 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 65%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

Новость дополняется.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.