18.05.2021, 10:24
В Нарва-Йыэсуу открытым пламенем пылал бывший центр здоровья. Были слышны взрывы(3)
Foto: Siim Solman
17 мая в 22:44 спасателей вызвали на улицу Й. Поска в Нарва-Йыэсуу, где открытым пламенем горел бывший центр здоровья.
К моменту прибытия спасателей крыша здания обвалилась и из-за опасности обвала всего здания было невозможно тушить его изнутри. В итоге здание тушили в помощью спасательной машины с лестницей. На место были вызваны саперы, так как из здания доносились взрывы.
К 7:29 были потушены очаги открытого огня, а к 8:56 начались работы после тушения. Причину возникновения пожара выяснит следствие.