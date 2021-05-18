Жители Эстонии часами стоят в очереди за номерками на вакцинацию. Их призывают сохранять терпение

По словам Сеэра, чтобы электронная регистратура могла обслуживать всех желающих записаться на вакцинацию одновременно, необходимо потратить на развитие и поддержку инфотехнологических систем миллионы евро: "Надо понять, что электронная регистратура не была создана с учетом такой нагрузки. Мы имеем дело не с отдельной системой регистрации, э-регистратура связана инфосетью с другими больницами. Каждый раз, когда человек ищет номерок по всей стране, поиск в рамках этого запроса происходит по всем медучреждениям Эстонии".

"Если 20 тысяч пользователей разом будут искать номерок, или чтобы за сутки вся страна могла воспользоваться дигитальной регистратурой, для работы такой системы нужно тратить в год 15 миллионов евро. Для одноразового применения, думаю, использовать такую систему неразумно, прошу сохранять терпение", — заключил Марек Сеэр.

С 18 мая с 8 часов утра можно забронировать время для вакцинации и по общему номеру 1247.

По телефону можно забронировать время в пунктах вакцинации по всей Эстонии, а также получить информацию на любые вопросы о вакцинации.