В Маарду пожилой водитель на Renault выехал на тротуар и сбил пешехода

В 15:46 произошла авария на перекрестке Кеэмикуте и Кютте, где 84-летний мужчина на легковом автомобиле Renault Megane выехал на тротуар и сбил находившуюся там 33-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 07:40 произошла авария на перекрестке Кадака и Рукки в Элва в Тартумаа, где 10-летняя девочка, пересекавшая на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход, получила удар от легкового автомобиля Ford Transit Connect, которым управляла 64-летняя женщина. Велосипедистке оказали первую помощь на месте.

В 12:24 поступило сообщение об аварии на Смуули теэ в Таллинне, возле Пэкааре, 48, где 66-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Passat, перестраиваясь из первого ряда во второй, резко затормозил из-за загоревшегося на светофоре желтого света, что в свою очередь привело к столкновению с ехавшим в первом ряду автобусом Solaris Urbino 12CNG под управлением 43-летнего мужчины. Из-за резкого торможения в салоне упали две пассажирки автобуса: 79-летняя и 74-летняя женщины. Их доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

В 14:18 минут в деревне Каванду в Тартумаа произошла авария, когда 47-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Avensis на перекрестке вылетел с дороги. Водитель был доставлен в Клинику Тартуского университета.

В 23:06 произошла авария на 27 км шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль Peugeot Partner, которым управлял 38-летний мужчина, столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.