Назван состав сборной России на чемпионат мира по хоккею в Риге

В заявку каждой команды для участия в чемпионате мира разрешено включать 28 игроков. Некоторые сборные уже полностью определились с хоккеистами, другие - держат одно-два места для игроков НХЛ.

У России 16 дебютантов

Правда, коронавирусный протокол таков, что выйти на лед в матче чемпионата мира заокеанское подкрепление сможет лишь на 7-й день (!) пребывания в Риге. При этом все 6 тестов, сданных в предыдущие дни, должны быть отрицательными.

Главный тренер сборной России Валерии Брагин назвал 26 игроков, 7 из которых представляют НХЛ (5 защитников + 2 форварда). В составе российской команды сразу 16 дебютантов. Наибольшие опасения у болельщиков российской команды вызывает вратарская линия, поскольку опыт международных матчей голкиперов в составе национальной сборной ограничивается лишь поединками Евротура. Брагин ждет к четвертьфиналу вратаря и нападающего из НХЛ.

На предыдущем мировом первенстве, которое проходило в 2019 году в Словакии, Россия завоевала бронзу, проиграв лишь один полуфинальный матч Финляндии (0:1). Но тогда у главного тренера Ильи Воробьева был суперзвездный состав - Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Андрей Василевский... Каков потолок российской команды в Риге - большой вопрос.

Без гимна и без флага

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские хоккеисты будут выступать в латвийской столице без своего национального гимна и без флага. Команда Олимпийского комитета России - таково официальное название дружины Брагина.

На групповом этапе чемпионата мира Россия сыграет с Чехией (21 мая), Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Беларусью (1 июня). В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды из группы.

Канада - главный фаворит

По количеству дебютантов россиян превзошла Швеция - в составе скандинавской команды аж 20 новобранцев. "Тре Крунур" имеет в своей заявке 5 игроков НХЛ и 8 хоккеистов КХЛ.