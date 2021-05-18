Назван состав сборной России на чемпионат мира по хоккею в Риге
В заявку каждой команды для участия в чемпионате мира разрешено включать 28 игроков. Некоторые сборные уже полностью определились с хоккеистами, другие - держат одно-два места для игроков НХЛ.
У России 16 дебютантов
Правда, коронавирусный протокол таков, что выйти на лед в матче чемпионата мира заокеанское подкрепление сможет лишь на 7-й день (!) пребывания в Риге. При этом все 6 тестов, сданных в предыдущие дни, должны быть отрицательными.
Главный тренер сборной России Валерии Брагин назвал 26 игроков, 7 из которых представляют НХЛ (5 защитников + 2 форварда). В составе российской команды сразу 16 дебютантов. Наибольшие опасения у болельщиков российской команды вызывает вратарская линия, поскольку опыт международных матчей голкиперов в составе национальной сборной ограничивается лишь поединками Евротура. Брагин ждет к четвертьфиналу вратаря и нападающего из НХЛ.
На предыдущем мировом первенстве, которое проходило в 2019 году в Словакии, Россия завоевала бронзу, проиграв лишь один полуфинальный матч Финляндии (0:1). Но тогда у главного тренера Ильи Воробьева был суперзвездный состав - Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Андрей Василевский... Каков потолок российской команды в Риге - большой вопрос.
Без гимна и без флага
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские хоккеисты будут выступать в латвийской столице без своего национального гимна и без флага. Команда Олимпийского комитета России - таково официальное название дружины Брагина.
На групповом этапе чемпионата мира Россия сыграет с Чехией (21 мая), Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Беларусью (1 июня). В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды из группы.
Канада - главный фаворит
По количеству дебютантов россиян превзошла Швеция - в составе скандинавской команды аж 20 новобранцев. "Тре Крунур" имеет в своей заявке 5 игроков НХЛ и 8 хоккеистов КХЛ.
Чемпионский титул будет защищать в Риге Финляндия. У нее лишь 2 игрока НХЛ и 10 хоккеистов КХЛ. В составе финской команды 14 дебютантов чемпионата мира. 8 хоккеистов выиграли золото чемпионата мира 2019 в Братиславе.
Самое большое представительство игроков НХЛ имеют Канада (21 хоккеист) и США (18 игроков). Последний раз канадцы выигрывали чемпионат мира в 2016 году в Москве.
Состав сборной России на ЧМ-2021
Вратари:
Александр Самонов (СКА)
Иван Федотов (ЦСКА)
Защитники:
Артем Зуб (Оттава)
Иван Проворов (Филадельфия)
Владислав Гавриков (Коламбус)
Никита Нестеров (Калгари)
Никита Задоров (Чикаго)
Григорий Дронов (Металлург)
Игорь Ожиганов (СКА)
Рушан Рафиков (Локомотив)
Алексей Марченко (Локомотив)
Нападающие:
Антон Слепышев (ЦСКА)
Максим Шалунов (ЦСКА)
Константин Окулов (ЦСКА)
Павел Карнаухов (ЦСКА)
Антон Бурдасов (СКА)
Иван Морозов (СКА)
Эмиль Галимов (СКА)
Артем Швец-Роговой (СКА)
Владислав Каменев (СКА)
Евгений Тимкин (СКА)
Андрей Кузьменко (СКА)
Сергей Толчинский (Авангард)
Дмитрий Воронков (Ак Барс)
Михаил Григоренко (Коламбус)
Александр Барабанов (Сан-Хосе)