Денис Грабе и Марк Мяги - бронзовые призеры чемпионата мира по бильярду

Бронза Грабе и Мяги - первая медаль эстонских бильярдистов на чемпионате мира. Наш дуэт мог подняться и выше, но в полуфинале уступил в драматичной борьбе будущему чемпиону Германии - 7:9 (по ходу матча Грабе и Мяги были впереди со счетом 7:2).