18.05.2021, 01:10
Денис Грабе и Марк Мяги - бронзовые призеры чемпионата мира по бильярду
Foto: Eesti Piljardiliit
На завершившемся в Великобритании чемпионатие мира по бильярду прекрасно выступил в парном разряде эстонский дуэт Денис Грабе и Марк Мяги, завоевавший бронзовые медали.
Бронза Грабе и Мяги - первая медаль эстонских бильярдистов на чемпионате мира. Наш дуэт мог подняться и выше, но в полуфинале уступил в драматичной борьбе будущему чемпиону Германии - 7:9 (по ходу матча Грабе и Мяги были впереди со счетом 7:2).
На пути к полуфиналу эстонская пара победила Бельгию (7:5), Великобританию (7:6) и Филиппины (9:4).
За бронзовые медали чемпионата мира Грабе и Мяги заработал в качестве денежного приза 15 000 долларов.