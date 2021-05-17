18.05.2021, 00:26
ФОТО и ВИДЕО: "Калев/Крамо" в 12-й раз выиграл чемпионат Эстонии
Баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" выиграли финальную серию чемпионата Эстонии у пярнуского "Садама" - 3:1. Калевцы в 12-й завоевали золотые медали чемпионата страны.
В финальной серии столичный клуб считался мегафаворитом, но неожиданно проиграл первый матч. Впрочем, в трех следующих поединках "Калев/Крамо" доказал свое превосходство над соперниками.
Чемпионский титул калевцы оформили в Пярну, сломив сопротивление соперника во второй половине четвертого матча финальной серии - 96:70 (53:47).
У калевцев по традиции солировали американские легионеры - Шавон Льюис набрал 31 очко. Он же был признан самым ценным игроком финальной серии чемпионата Эстонии.