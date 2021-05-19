Мекка для художников: экскурсовод показал, как выглядела старая Нарва

В конце XIX, начале XX века Старый город Нарвы уже нуждался в очень серьёзной реставрации. К середине 30-ых годов прошлого века ситуация стала совсем плачевной.

Центр города, в котором располагались старинные дома, построенные много столетий назад, опустел. Улица Вышгородская, где раньше кипела жизнь, и располагалось много магазинов и купеческих контор, теперь словно вымерла.

Многие дома пустовали. Никто больше не желал арендовать помещения для своих контор в этой части города. Владельцы магазинов, ремесленники, крупные бизнесмены предпочитали открывать конторы в Петровском форштадте или в районе Йоаорг. Такая же ситуация в Старой Нарве сложилась и с жильём. Цены на аренду квартир в старых домах упали многократно, и 6-7 комнатную квартиру можно было снимать за 25-80 крон в месяц.

Так как старая часть города опустела, цены на недвижимость также сильно упали. Если раньше, в 1920- е годы, дом можно было продать за 100000 крон, то теперь он не стоил и 20000 крон. И даже за эту цену покупателей не находилось.

В центре города в основном находились каменные дома, построенные в шведский период, некоторые из них были со ступенчатыми фронтонами и очень красивыми резными дверными порталами. Нарву так и называли — городом дверных порталов. Дома нуждались в капитальном ремонте, замене коммуникаций, но их владельцы не могли этого себе позволить. И так постепенно дома приходили в упадок: появлялись дыры в крышах, от стен отваливалась штукатурка.

В это время большинство нарвитян проживало в районе Йоаорг. Он состоял в основном из новых деревянных домов, в которых можно было снять комфортабельную квартиру.