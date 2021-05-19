Мекка для художников: экскурсовод показал, как выглядела старая Нарва
В конце XIX, начале XX века Старый город Нарвы уже нуждался в очень серьёзной реставрации. К середине 30-ых годов прошлого века ситуация стала совсем плачевной.
Центр города, в котором располагались старинные дома, построенные много столетий назад, опустел. Улица Вышгородская, где раньше кипела жизнь, и располагалось много магазинов и купеческих контор, теперь словно вымерла.
Многие дома пустовали. Никто больше не желал арендовать помещения для своих контор в этой части города. Владельцы магазинов, ремесленники, крупные бизнесмены предпочитали открывать конторы в Петровском форштадте или в районе Йоаорг. Такая же ситуация в Старой Нарве сложилась и с жильём. Цены на аренду квартир в старых домах упали многократно, и 6-7 комнатную квартиру можно было снимать за 25-80 крон в месяц.
Так как старая часть города опустела, цены на недвижимость также сильно упали. Если раньше, в 1920- е годы, дом можно было продать за 100000 крон, то теперь он не стоил и 20000 крон. И даже за эту цену покупателей не находилось.
В центре города в основном находились каменные дома, построенные в шведский период, некоторые из них были со ступенчатыми фронтонами и очень красивыми резными дверными порталами. Нарву так и называли — городом дверных порталов. Дома нуждались в капитальном ремонте, замене коммуникаций, но их владельцы не могли этого себе позволить. И так постепенно дома приходили в упадок: появлялись дыры в крышах, от стен отваливалась штукатурка.
В это время большинство нарвитян проживало в районе Йоаорг. Он состоял в основном из новых деревянных домов, в которых можно было снять комфортабельную квартиру.
На заседаниях Городского Управления часто поднимался вопрос о сносе разрушающихся зданий в старой части города, но решений никаких принято не было. С этими уродливыми домами нужно было что- то делать и поэтому владельцам домов был поставлен ультиматум: снос дома либо его реставрация. Была создана специальная комиссия, которая должна была определить, какие дома пойдут под снос. Также должен быть определён срок в течение, которого владелец должен был снести дом либо его отреставрировать.
Однако, это было легче сказать чем сделать.
Подобное решение Городского Управления встретило сильное сопротивление владельцев домов. И, хотя, многие дома Старой Нарвы выглядели очень запущенно, и без боли на них нельзя было смотреть, Городскому управлению так и не удалось провести эту реформу в жизнь.
Владельцы домов выступали даже против озеленения улиц и посадки деревьев, так как, по их мнению, деревья бы мешали уборке снега зимой.
Однако нет худа без добра! Именно в эти годы Нарва превращается в Мекку для художников, а район Сенного рынка превращается в местный ”Монмартр”. Домики с красной черепичной крышей, ступенчатые щипцовые фронтоны домов, живописные внутренние дворики, где сушилось бельё, играли в лужах дети, коты, растянувшись на стенах, нежились под лучами солнца- все эти виды, как будто просились на полотна художников.
Самыми знаменитыми домами района Сенного рынка были дома бывшего бургомистра Ульриха Герберса и Бальтазара Шрамма. Кстати дом Шрамма стоял на месте алтаря православного Богородицкого храма известного ещё со времён Ивана Грозного.
В Нарве не было лоска Петербурга и Ревеля, но именно здесь можно было найти настоящую жизнь обычных людей и запечатлеть на своих полотнах. Александер Нормак , Андрей Егоров, Аугуст Янсен, Вольдемар Пейл, Пауль Бурман и многие другие художники жили и творили в Нарве 1920-30- е годы.
Еще больше интересных исторических фактов вы можете узнать в блоге Александра.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.