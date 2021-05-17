Полиция подозревает, что из Финляндии в Эстонию нелегально вывезли тонны опасных отходов

Согласно опубликованному недавно отчету, ЦКП классифицирует расследование как необычайно масштабное.

Тонны опасных отходов возили между Финляндией и Эстонией



В общей сложности полиция расследует три отдельных случая перевозки между Финляндией и Эстонией опасных для окружающей среды отходов. Первый случай произошел в 2019 году, когда в порту Таллинна был обнаружен контейнер, содержащий вместо строительного мусора вещество, образующееся при утилизации отходов и требующее отдельной лицензии на перевозку. Предприниматель, которому принадлежал контейнер, за год успел незаконно ввезти в Эстонии 1700 тонн вещества без лицензии. В общей сложности было совершено более 70 перевозок. Полиция также подозревает, что этот же человек в 2018-2019 гг. незаконно ввез в Эстонию 860 тонн нефтяных отходов.

Второй случай связан с ввозом в Эстонию в 2018 году 2600 тонн опасных нефтяных отходов без лицензии.

В третьем случае нефтяные отходы попали из Эстонии в Финляндию. Как заявляет ЦКП, расследование началось после того, как финская компания обнаружила весной 2020 года доставленный из Эстонии груз, содержавший 670 тонн непереработанных отходов.

Предварительное следствие по всем трем случаям началось в прошлом году и пока продолжается. Под подозрением находятся шесть человек, как финны, так и иностранцы. Также по делу проходят как подозреваемые 7 компаний, из которых часть зарегистрирована в Финляндии, часть — за рубежом.

Международное и растущее явление



Согласно отчету, составленному ЦКП, Таможней Финляндии и Центром природных ресурсов, в последние годы все чаще мусор и отходы нелегально вывозят из Финляндии за границу. В отчете указано, что прибыль от нелегальной утилизации мусора в наши дни практически равняется прибыли от наркотрафика.