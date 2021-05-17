В нарвском городском хакатоне Garage48 победила платформа для домашних любимцев Petsy
Главным победителем стала платформа для домашних любимцев Petsy, которая решает проблемы владельцев собак и других горожан, создавая как приложение интерактивной карты, так и решения, связанные с различными вопросами среды для домашних животных — от онлайн ветеринара до поиска пропавших животных, страхования и интернет-магазина. Платформу создали владельцы собак под руководством Максима Белозерова. Petsy получила для дальнейшего развития 2000 евро и прямой доступ к Tehnopol.
В области городского пространства было решено вручить два приза в размере 2000 евро для развития и реализации проектов. Art Revolutionaries хочет добавить городу красок — как улицам, так и серым зданиям. Проектная команда под руководством Евгении Разгоняевой состоит из шести 17-19-летних учеников Нарвского Языкового лицея. Их объединяет стремление к искусству и интерес к городскому пространству, а также ”желание внести свой вклад в развитие и будущее Эстонии”, — сказал член команды Николай Цахутин.
Pop Art Narva намеревается создать более дружелюбное и модное городское пространство при помощи световых проекций на серых зданиях. Анастасия Волкова: ”Наша мечта — создать световую проекцию на самый большой и самый серый дом в центре города — водонапорную башню. Из этого мог бы получиться модный символ Нарвы”.
Премию в области сообщества получил фестиваль ”Золотая неделя”, организаторы которого хотят предложить образовательную, развлекательную и оздоровительную деятельность жителям более зрелого возраста уже в августе этого года. Руководитель команды Алена Кордончук прокомментировала: ”В нашей команде есть нарвитяне разных возрастов, чьей общей целью является создание безопасной среды и возможностей для качественного проведения свободного времени для всех в Нарве”.
В категории зеленого перехода победителем стал велосипедный звонок Plyke — инновативный повторно используемый велосипедный звонок из алюминия. Команда Plyke под руководством Мартина Педая получила приз размером 1000 евро и прямой доступ к Tehnopol и Prototron.
Молодежную команду „Молодые и зачарованные”, в составе которой был самый молодой участник хакатона 14-летний программист Артем, жюри поощрило за особенно хорошее стартап-мышление ваучерами Bolt и пригласительными на мероприятие StartUpDay 2021.
Мэр города Катри Райк участвовала в хакатоне и как ментор и как член жюри. ”Прежде всего мне очень приятно, что в Нарве, как среди молодёжи так и пожилых людей, так много умных и активных людей, которые сами, действительно, хотят внести вклад в развитие города. Cтало ясно, что движение информации между жителями и городскими службами, по мнению многих, является проблемой, предлагались самые разные решения. Вторая большая тема, которая заставляет нарвитян действовать — это городское пространство. Без прекрасных менторов проведение такого мероприятия было бы невозможным. Огромное спасибо”, — сказала Райк.
Дизайнер Дан Миккин, участвовавший в хакатоне в качестве ментора: „Получил заряд энергии и познакомился с новыми умными и прекрасными людьми. Как вишенка на торте всё новые и новые пласты Нарвы”
Призы для развития и осуществления лучших проектов были предоставлены Европейской Комиссией, Посольством Германии в Эстонии, Посольством Нидерландов в Эстонии и Посольством Швеции в Эстонии.
Проведение городского хакатона Garage48 поддержали: город Нарва, Startup Estonia, центр OBJEKT, Британский Совет, KREDEX, Европейская Комиссия, Посольство Германии в Эстонии, Представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, Министерство финансов, Европейский фонд регионального развития, Посольство Швеции в Эстонии, Посольство Нидерландов в Эстонии, Фонд Интеграции, Европейский Социальный фонд, Министерство культуры, Посольство Соединённых Штатов Америки в Эстонии, Эстонская палата людей с ограниченными возможностями, Tehnopol, Eventornado, IVEK и Garage48.
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