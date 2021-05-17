Журналист RusDelfi два часа пытался зарегистрироваться на вакцинацию — но ничего не вышло
Руководитель группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр сказал: в понедельник, 17 мая, в 19 часов на портале digilugu.ee любой эстоноземелец старше 16 лет имеет право записаться на прививку от коронавируса.
Массовую вакцинацию в Эстонии ждали давно, раньше привиться могли лишь работники первой линии и люди старше 70, потом 60 и 50 лет. С этого дня возрастных ограничений нет, зато есть другие — ясно, что вакцины на всех не хватит. Ведь все время, когда снижали возрастную планку, система не справлялась с наплывом желающих обезопасить себя.
18:57
Пробуем зайти на ставший особо популярным портал digilugu. На страницу, естественно, не пускают — большая очередь. Передо мной еще 40 872 человека. Что уже не внушает позитива — на сегодняшний день доступно 25 тысяч номерков, или на 15 тысяч меньше, чем ожидающих вакцину прямо сейчас.
В ”электронной очереди” сразу предупреждают, когда наступит ваш черед — у вас 20 минут на регистрацию. Если раньше просили не брать больше трех вещей в примерочную, чтобы не создавать очередь, то теперь просят быстрее покинуть сайт, для избежания перегрузки сервера.
19:04
Сайт обновляется. Теперь сообщают, что я не попаду на страницу раньше, чем через час. Люди в очереди потихоньку расходятся, уже на 400 человек меньше.
40 тысяч человек в листе ожидания — не такая большая цифра. Оно и понятно, многие ждут прививку с января. Видимо, еще месяц другой тоже можно переждать. Лишь 2.6% населения принципиально против вакцинации, согласно данным Министерства социальных дел. К слову, в Эстонии с начала года вакцинировано свыше 400 тысяч человек, две дозы получили 179 тысяч человек.
19:22
Ситуация не изменилась. В дигирегистратуру не попасть. Людей стало еще меньше — 38 859 человек ждут своей очереди. Если среди них и есть несовершеннолетние, то самостоятельно записаться на прием 16-17 летние не могут. За них это должен сделать родитель или опекун.
19:36
Ждать до сих пор больше часа. А ”фиолетовый человечек” двигается как-то совсем медленно. Может, боится промокнуть под таллиннским дождем?
20:00
Ничего не произошло. Судя по загрузке, я на 10% приблизился к попаданию на сайт. Количество людей сокращается быстрее, я — 35 331-й. Обещание зайти на портал через час и больше пока не сдерживается. Надежды остается все меньше, как и желания смотреть в компьютер в 8 часов вечера. Благо с погодой в министерстве угадали, сейчас только дома и сидеть.
20:37
Ждем.
21:00
Прошло два часа. На вакцинацию записаться не удалось. Это было ожидаемо — сегодня первый день открытой регистрации. За два часа номерок получили чуть больше 10 тысяч человек, сегодня, если ничего не сломается, его получат еще 15 тысяч. Около 15 тысяч вынуждены будут пробовать в другой раз.
С завтрашнего дня, 18 мая, на вакцинацию можно записаться и по телефону, позвонив на 1247. Министерство социальных дел таким образом рассчитывать снизить нагрузку с интернет портала. Правда, скорее всего, это увеличит нагрузку государственного инфотелефона (1247), и кто-то не получит важную информацию.
Задача государства вакцинировать всех желающих хотя бы одной дозой к концу июня. При этом планируется увеличить объем поставок, чтобы как можно быстрее привить население. Желающие есть, система до конца не налажена, поставки нужно увеличивать.
Если вам удалось записаться на вакцинацию, сообщите об этом нам на rus@delfi.ee.
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