Журналист RusDelfi два часа пытался зарегистрироваться на вакцинацию — но ничего не вышло

Руководитель группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр сказал: в понедельник, 17 мая, в 19 часов на портале digilugu.ee любой эстоноземелец старше 16 лет имеет право записаться на прививку от коронавируса.

Массовую вакцинацию в Эстонии ждали давно, раньше привиться могли лишь работники первой линии и люди старше 70, потом 60 и 50 лет. С этого дня возрастных ограничений нет, зато есть другие — ясно, что вакцины на всех не хватит. Ведь все время, когда снижали возрастную планку, система не справлялась с наплывом желающих обезопасить себя.

18:57

Пробуем зайти на ставший особо популярным портал digilugu. На страницу, естественно, не пускают — большая очередь. Передо мной еще 40 872 человека. Что уже не внушает позитива — на сегодняшний день доступно 25 тысяч номерков, или на 15 тысяч меньше, чем ожидающих вакцину прямо сейчас.

В ”электронной очереди” сразу предупреждают, когда наступит ваш черед — у вас 20 минут на регистрацию. Если раньше просили не брать больше трех вещей в примерочную, чтобы не создавать очередь, то теперь просят быстрее покинуть сайт, для избежания перегрузки сервера.

19:04

Сайт обновляется. Теперь сообщают, что я не попаду на страницу раньше, чем через час. Люди в очереди потихоньку расходятся, уже на 400 человек меньше.

40 тысяч человек в листе ожидания — не такая большая цифра. Оно и понятно, многие ждут прививку с января. Видимо, еще месяц другой тоже можно переждать. Лишь 2.6% населения принципиально против вакцинации, согласно данным Министерства социальных дел. К слову, в Эстонии с начала года вакцинировано свыше 400 тысяч человек, две дозы получили 179 тысяч человек.

19:22

Ситуация не изменилась. В дигирегистратуру не попасть. Людей стало еще меньше — 38 859 человек ждут своей очереди. Если среди них и есть несовершеннолетние, то самостоятельно записаться на прием 16-17 летние не могут. За них это должен сделать родитель или опекун.

19:36