Они не верили, пока не попробовали. 3 правдивые истории о том, как похудеть до лета

Дигна: Из интернета я узнала, что многие добились успеха с помощью StockholmDiet.com. Мне нужен был такой же результат!

Екатерина: Мне в самом деле не нравилось, как я выгляжу в зеркале и на фотографиях. Тело казалось словно чужим - я больше не была той энергичной женщиной, которой помнила и ощущала себя всегда. И я решила найти метод, который даст быстрый результат, потому что иначе я бы просто сдалась, отказавшись от мечты о стройной фигуре.

Кристина: Мне стало неприятно ходить по магазинам. Я начала носить одежду 44 размера!!! Каждый день ощущала слабость, усталость и даже апатию. Я была недовольна собственным отражением в зеркале. Кульминацией стала встреча с давними подругами на вечеринке у сестры. Они меня просто не узнали: из-за избыточного веса я была не похожа на себя и выглядела старше.

Дигна: После рождения третьего ребенка прошел уже год, а вес не менялся. Осознав, что пора наконец что-то менять, я решила найти быстрый и эффективный метод.

Екатерина: Некоторое время назад я пыталась похудеть, соблюдая диету Дикана. Но мне она показалась вредной и не принесла никаких результатов. Хуже того – в результате моя кожа стала нездоровой, и вскоре я поправилась еще больше.

Кристина: Переживая перемены в личной жизни, я за семь месяцев набрала более 20 кг. Чтобы избавиться от лишних килограммов, я перепробовала все: не ела после шести часов вечера, какое-то время сидела на т. н. гречневой диете и отказалась от сладкого. Все это было очень трудно, и я долго не выдерживала. Затем лишний вес возвращался.

Дигна: Раньше я была уверена, что избыточный вес - не моя проблема. Однако постепенно набирала лишние килограммы, и с каждым днем чувствовала себя все хуже и хуже. Хотя мне доводилось слышать о разных методах похудения, долгое время я не решалась что-то предпринять.

Кристина:

Сестра рассказала мне, что с помощью Стокгольмской диеты похудел один известный артист! И я решила попробовать, хотя, честно говоря, поначалу была настроена скептически и не верила, что из этого что-то получится.

Екатерина:

В интернете я нашла вдохновляющие истории и хорошие отзывы. Оказалось также, что эту диету для похудения начали использовать мои родители. И все же я была настроена скептически, потому что не верю ничему, пока сама не попробую. Итак, я заказала свой план Стокгольмской диеты.

Девочки, как вам понравилась Стокгольмская диета?

Дигна:

Мне понравился ассортимент продуктов, которые предлагались в плане, а также возможность бесплатно пообщаться со специалистом, если нужно было изменить блюдо, или если возникает какая-то проблема. Со Стокгольмской диетой я никогда не чувствовала себя голодной или усталой. Это действительно было очень просто! Примерно через неделю стали заметны первые результаты: вес снизился, а самочувствие значительно улучшилось. Это мотивировало меня продолжать. Сейчас я в общей сложности сбросила уже 22 килограмма! Чувствую себя прекрасно!

Екатерина:

По сравнению с теми методами похудения, которые я пробовала раньше, соблюдать план Стокгольмской диеты намного легче. Первые результаты я ощутила и увидела уже в течение недели, когда сбросила 4 лишних кило. Я боялась, что похудение прекратится, но этого не произошло: вес и в дальнейшем равномерно снижался, и сейчас я избавилась уже от 17 килограммов. Сейчас у меня каждый день хорошее настроение. И мне нравится, как я выгляжу!

Кристина:

Рецепты оказались на удивление интересными и вкусными. Мне даже не хотелось тех сладостей и закусок, которые входили в план питания. Я чувствовала себя прекрасно, а главное - никогда не была голодной. Для меня это было очень важно, так как я боялась морить себя голодом, как это обычно бывает с другими диетами. За первую неделю я сбросила 4 кило. Это меня очень порадовало и послужило стимулом продолжать начатое. Каждый день становясь на весы, я видела, как килограммы улетучиваются один за другим. Через месяц я весила уже на 11 килограммов меньше, а через два - на 17. Это казалось невероятным! Хотя в начале были сомнения в успехе, затем я добилась превосходного результата. А главное - очень быстро. Перемены просто грандиозные - я чувствую себя легче и уверенней. Я часто получаю комплименты и довольна собой. Я ем полезную и разнообразную пищу. Это совершенно другая жизнь!

Что бы вы порекомендовали тем, кто пытается похудеть?

Дигна:

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Екатерина: Если вы страдаете лишним весом и мечтаете о красивом теле, обязательно попробуйте Cтокгольмскую диету! Это действительно проще, чем вы можете себе представить. Начать сейчас!

Кристина:

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