Правда ли, что есть взаимосвязь между повышенной агрессивностью и компьютерными играми?(2)
В частности, деформирующим влиянием компьютерных игр на психику пытаются объяснить и расстрел Андерсом Брейвиком 77 человек на острове Утёйя, и масс-шутинг в Казани. Высказывающиеся так объясняют это нормализацией в играх жестокости, происходящей на экране, и переносе её во внеигровую среду. В частности, с инициативой по ужесточению контроля за сферой видеоигр выступил сенатор Александр Башкин. Он заявил, что ”в этих играх летают ошметки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие — для еще несформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно”.
Учёные не раз задавались вопросом, как влияют компьютерные стрелялки (шутеры) на вероятность того, что игрок воплотит игровой сценарий в реальность. Одно из первых таких исследований было выполнено в 2000 году Американской психологической ассоциацией. Тогда специалисты провели сразу два эксперимента. В первом отобрали учеников с самой негативной характеристикой от руководства учебного заведения и проанализировали их игровые пристрастия. Во втором участников разделили на две группы: первые играли в агрессивную игру, а вторые — в спокойную. После прохождения определённого количества уровней участникам предложили ”наказать” соперников, включая им в наушниках громкие неприятные звуки. Испытуемые, игравшие в агрессивную игру, делали это охотнее. Однако это второе исследование, скорее, демонстрировало краткосрочные результаты.
Их выводы в прошлом году скорректировало исследование специалистов Мельбурнского университета. Они доказали, что повышение уровня агрессии является следствием не жестокости игр, а их соревновательности, сделав отсюда вывод, что аналогичная соревновательная деятельность (например, ставки на спорт) может провоцировать похожее повышение уровня агрессии.
Однако учёные сходятся во мнении, что закономерности вида ”поиграл и пошёл стрелять” нет. В 2015 году Американская психологическая ассоциация, проанализировав более 100 исследований, заключила, что данных для утверждения о наличии такой закономерности нет. Глава той научной группы Марк Аппельбаум подытожил: ”Учёные изучают агрессивные игры уже более 20 лет, но до сих пор мы не располагаем достаточными данными, чтобы связывать их с насильственными преступлениями. Они являются одним из факторов риска — и только”. Учёные сакцентировали внимание, что подобные игры могут стать спусковым крючком (при наличии неблагополучной обстановки в семье, проявлений насилия против агрессора в прошлом и так далее), но не являются первопричиной подобного поведения.
Больше понимания в ситуацию внёс эксперимент Оксфордского института. Специально для него исследователи создали ”мягкую” версию игры Half Life, в которой противник при поражении не погибал, а буквально растворялся в воздухе, следовательно, крови и реалистичных сцен смерти на экране почти не было. Учёные пришли к важному выводу: уровень агрессии повышался не от количества пролитой игроком крови, а от неспособности контролировать ситуацию. Куратор эксперимента, доктор Эндрю Пржибильски объяснил это так: ”Когда игрока приводит в замешательство недостаточно продуманный дизайн или он не может понять систему управления, то он зависает на одной задаче, не может продвинуться дальше в игре и поэтому злится”. Его коллега Ричард Райан идёт в своих выводах дальше: ”Мы считаем, что пользователей влечёт к таким играм не желание проявить свою агрессию, наоборот, агрессия возникает потому, что им не удаётся победить”.
Самые свежие результаты, относящиеся к возможности проявлений агрессии от жестоких компьютерных игр, были опубликованы в начале этого года. Они подводили итог длительного десятилетнего эксперимента, начатого в 2007–2009 годах. В нём приняли участие дети 10–13 лет, которых разделили на три группы: тех, кто много играл в жестокие игры, кто играл в подобные игры в умеренных количествах и кто предпочитал неагрессивные компьютерные игры. Через десять лет учёные проанализировали отобранных детей и пришли к выводу, что уровень агрессивности от группы к группе не отличается.
Более того, группа учёных под руководством профессора Майкла Варда из Техасского университета пришла к выводу, что жестокие видеоигры могут снижать уровень агрессии, так как дают человеку возможность реализовать негативные сценарии в игре, а не в реальной жизни.
Таким образом, можно сделать вывод, что в краткосрочной перспективе компьютерные игры действительно могут повышать уровень агрессии (особенно у изначально агрессивных игроков). Однако нет научных данных, показывающих причинно-следственную связь между серьёзным увлечением компьютерными стрелялками, а также другими играми с жестоким сюжетом и ростом агрессии.
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