Правда ли, что есть взаимосвязь между повышенной агрессивностью и компьютерными играми?

В частности, деформирующим влиянием компьютерных игр на психику пытаются объяснить и расстрел Андерсом Брейвиком 77 человек на острове Утёйя, и масс-шутинг в Казани. Высказывающиеся так объясняют это нормализацией в играх жестокости, происходящей на экране, и переносе её во внеигровую среду. В частности, с инициативой по ужесточению контроля за сферой видеоигр выступил сенатор Александр Башкин. Он заявил, что ”в этих играх летают ошметки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие — для еще несформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно”.

Учёные не раз задавались вопросом, как влияют компьютерные стрелялки (шутеры) на вероятность того, что игрок воплотит игровой сценарий в реальность. Одно из первых таких исследований было выполнено в 2000 году Американской психологической ассоциацией. Тогда специалисты провели сразу два эксперимента. В первом отобрали учеников с самой негативной характеристикой от руководства учебного заведения и проанализировали их игровые пристрастия. Во втором участников разделили на две группы: первые играли в агрессивную игру, а вторые — в спокойную. После прохождения определённого количества уровней участникам предложили ”наказать” соперников, включая им в наушниках громкие неприятные звуки. Испытуемые, игравшие в агрессивную игру, делали это охотнее. Однако это второе исследование, скорее, демонстрировало краткосрочные результаты.

Их выводы в прошлом году скорректировало исследование специалистов Мельбурнского университета. Они доказали, что повышение уровня агрессии является следствием не жестокости игр, а их соревновательности, сделав отсюда вывод, что аналогичная соревновательная деятельность (например, ставки на спорт) может провоцировать похожее повышение уровня агрессии.