Знакомство в Twitter обернулось для жителя Эстонии потерей крупной суммы
Пострадавший зарегистрировался на этом сайте, перевел со своего счета через фирму Simplex.com якобы на сайт socoin.com 500 eвро. Когда мужчина захотел снять якобы заработанную прибыль, это оказалось невозможным и у него потребовали еще 2600 евро. После этого мужчина понял, что это мошенничество и обратился в полицию.
В начале года 34-летняя женщина зарегистрировалась на сайте, где была реклама, что можно выиграть деньги. 7 мая с женщиной связались через WhatsApp и сообщили, что сайт, на котором она зарегистрировалась, был создан мошенниками и станет платным. Женщине сказали, что ей надо закрыть счет и звонящий ей поможет. Женщина передала мошеннику фотографию свой ID-карты и данные банковской карты, также предоставила доступ к своему компьютеру. Позже она обнаружила, что со счета пропало 416 евро.
14 мая начали делопроизводство о мошенничестве, в котором 46-летний мужчина лишился 35 250 евро. В начале апреля он зарегистрировался на фейковой инвестиционной платформе, сделал свой компьютер доступным для мошенников через программу Anydesk под предлогом, что самостоятельно совершать переводы невозможно. В итоге выяснилось, что это мошенничество.
По состоянию на середину мая в Таллинне зарегистрировано чуть более 20 уголовных делопроизводств, связанных со схемой "звонок из банка".
Нескольким жителям Таллинне позвонили от имени Swedbank и убедили жертв, что кто-то пытается украсть деньги с их счетов. Для предупреждения кражи ему пообещали установить защитную программу и попросили ввести ПИН-коды. Таким образом 10 мая 70-летняя женщина лишилась 670 евро, 11 мая 45-летняя женщина 270 евро, 12 мая 64-летний мужчина 5000 евро и 56-летняя женщина, которой позвонили на Viber, 500 евро.
"Напоминаем, что таким образом могут звонить только мошенники. Позвонить могут с любой легендой, но как только вас просят сказать свой признак пользователя и подтвердить что-то введением ПИН-кодом или назвать цифры с вашей кредитки, заканчивайте сразу же разговор. Общаясь с родственниками и друзьями. обсудите эту тему и попросите быть их осторожными при получение звонков от неизвестных вам людей, представляющихся сотрудниками банка или даже госучреждения", — говорит веб-констебль Яна Фролова. — Просьбы от неизвестных „маклеров, брокеров, инвестиционных консультантов” и прочих "финансистов" установить на телефон или компьютер AnyDesk или TeamView — это красный сигнал светофора. Остановитесь, прекращайте общение, возьмите тайм-аут. Посоветуйтесь с полицией, близкими, своим банком до того, как предпримете следующие шаги".