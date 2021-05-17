КАРТА | Во время визита в Украину Каллас отправится на линию фронта

”Моя цель — подтвердить поддержку Эстонии европейской интеграции Украины в то время, когда ситуация на украинской границе опять эскалировалась из-за действий России , и обсудить сотрудничество в проведении реформ. Для Эстонии Украина является главным партнером по оказанию помощи в деле развития, которому мы помогаем, в первую очередь, в сфере образования и предпринимательства, внедрения добрых традиций государственного управления и разработки цифровых решений для публичного сектора”, — сказала Каллас.

Сегодня премьер-министр Эстонии встретилась в Киеве со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, завтра вместе с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым она отправится в Луганскую область, где ознакомиться с контрольными пунктами въезда-выезда и получит обзор гуманитарных проектов Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Эстония поддерживает в регионе военного конфликта несколько проектов, направленных на повышение благополучия школьников и обеспечение равных возможностей в сфере образования, она также помогает обеспечить интернетом два местных села и оказывает гуманитарную помощь малообеспеченным семьям. Кроме того, Эстония помогает ликвидировать последствия обширных лесных пожаров, бушевавших в регионе в прошлом году.

Вечером того же дня Кая Каллас встретится в Киеве с крымскими татарами. В среду ее ждут встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр вернется в Таллинн в среду во второй половине дня.