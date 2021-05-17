Кийк пообещал не позднее июня вакцину всем, кто не успел получить номерок

”Мы обещали, что все взрослые получат хотя бы одну инъекцию в течение мая и июня”, — сказал Delfi министр здоровья и труда Танель Кийк. — В течение лета все получат вторую инъекцию, за исключением тех, кто привился Jannsen — она однодозовая”.

По словам Кийка, мы ждали вакцину больше года и теперь время ожидания небольшое. "Поставки растут, каждую неделю открываются новые номерки на вакцинацию", — отметил министр.

Если раньше речь шла о том, что через 6 месяцев надо вакцинироваться вновь, то сейчас, как отмечает Кийк со ссылкой на исследования, антитела в организме остаются дольше.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.