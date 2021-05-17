По случаю Международного дня борьбы с гомофобией министры европейских стран выступили с совместным обращением

”Для экономически развитого общества характерно, среди прочего, сокращение неравенства и свобода всех членов общества пользоваться своими правами. Как люди мы все разные из-за наших предпочтений, интересов, опыта, убеждений и выбора, но мы все в равной степени полноправные члены общества. Несмотря на различия, мы должны быть равными, но это не значит, что мы должны быть одинаковыми. Напротив, различия — это нормальная часть общества, и создание равных возможностей для всех нас означает, что наши различия принимаются во внимание при организации общества”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Если в 2012 году 37% ЛГБТИК-сообщества в Европейском союзе подвергались дискриминации, то сегодня это число выросло до 43% (источник: Агентство Европейского союза по основным правам). Хотя международное право в области прав человека защищает право ЛГБТИКов на реализацию своих прав человека, их ситуация сегодня все же вызывает беспокойство. Насилие и дискриминация затрагивают людей во всех сферах жизни. Люди сталкиваются с дискриминацией, например, при приеме на работу или при использовании медицинских услуг. Враждебное отношение к ЛГБТИК и количество разжигающих ненависть высказываний в социальных сетях также увеличились в последние годы. Именно поэтому министры 14 стран ЕС посчитали важным подписать совместное заявление и поддержать решение, принятое Европарламентом 11 марта 2021 года, объявляющее Европейский Союз ”зоной свободы ЛГБТИК”.