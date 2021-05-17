40 000 человек ждут своей очереди на вакцинацию, свободных номерков только 25 000

По словам руководителя группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра, сегодня в 19:00 было открыто порядка 25 000 номерков на вакцинацию от коронавируса.

Сеэр говорит, что понимает тех, кто желает привиться пораньше, однако никто без вакцины не останется.

По словам Сеэра, на этой неделе будут открыты дополнительные свободные места, но все зависит от поставок. Больше всего свободных номерков в Нарве, в Тартумаа и Харьюмаа же значительно меньше.

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