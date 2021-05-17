Участники ”Весеннего шторма” выдвинулись в зону проведения учений

”Это последние контрольные учения, в ходе которых мы проверим действия солдат в определенных тактических ситуациях, что позволит выяснить насколько хорошо они усвоили пройденный материал”, — сказал командир батальона противовоздушной обороны подполковник Танель Лелов перед выдвижением колонны своего подразделения.

В ”Весеннем шторме” также принимают участие военнослужащие боевой группы НАТО и другие подразделения союзников, прибывших в Эстонию на время проведения учений. В общей сложности в маневрах задействовано около 2000 военных США, Великобритании, Франции, Польши, Италии, Дании и Латвии.

”На время проведения учений мы привлекли дополнительные силы в лице авиационного подразделения армии Великобритании. Это позволит нам улучшить взаимодействие между разведывательными и ударными вертолетами и 1-й и 2-й пехотными бригадами”, — сказал командир боевой группы НАТО полковник Пол Клейтон.

На первом этапе учений подразделения проведут боевое слаживание, после чего, начиная с 24 мая, перейдут к фазе учебных боев. Маневры завершаться боевыми стрельбами.

”Весенний шторм” — ежегодные контрольные учения Сил обороны, основная цель которых сводится в отладке взаимодействия между различными подразделениями. В общей сложности в этом году в маневрах участвует около 7000 военнослужащих. Из-за эпидемиологической ситуацией в стране, по сравнению с прошлыми годами в них задействовано значительно меньшее число резервистов — всего 350 человек.