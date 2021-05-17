ВИДЕО | Бдительные граждане задержали водителя, который мог находиться в наркотическом опьянении

15 мая, примерно в 20:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по шоссе Таллинн-Нарва в сторону Раквере едет Volkswagen Golf. Манера вождения водителя вызвала у очевидцев подозрение.

”Выезжая из Таллинна, они промчались мимо нас со скоростью 140 км/ч. Машину кидало из стороны в сторону. Нам показалось, что водитель мог быть пьян, поэтому мы позвонили по номеру 112”, — рассказал очевидец, приславший видео в редакцию Delfi.

Следующие двадцать минут очевидцы держали связь с полицией, скорость машины колебалась от 30 до 150 километров в час, она ехала по бордюрам, "ловила" придорожные столбы.

В какой-то момент, когда скорость автомобиля вновь упала до 30 км/ч, бдительные участники дорожного движения проявили героизм и решили самостоятельно остановить автомобиль.

”Один микроавтобус проехал мимо нас, обогнал Volkswagen и стал снижать перед ним скорость, — рассказывает очевидец. Когда скорость снизилась до 15 километров в час, мы подъехали к водителю Volkswagen. Мой друг выскочил с пассажирского сиденья, подбежал к Volkswagen и стал стучать в по окну, он кричал водителю, чтобы он остановил машину”.

Спустя меньше минуты водителя Volkswagen удалось убедить остановить машину. ”Водитель открыл окно и ничего не понял. Мой друг вытащил ключи из замка зажигания. Потом мы ждали еще 15-20 минут, пока приедет полиция”, - продолжает очевидец.

Руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Тауно Лембу благодарит внимательных участников дорожного движения, которые помогли предотвратить худшее.

Сведения PPA и очевидцев относительно скорости реакции полиции расходятся: полиция подтверждает, что вызов был получен в 20:30 и полицейский патруль прибыл в 20:48. Очевидец, который находился в постоянном контакте с полицией утверждает, что первый звонок был сделан в 20:17 и полиции потребовалось почти час, чтобы приехать.

Прибывший полицейский патруль обнаружил у 30-летней женщины, которая находилась за рулем Volkswagen и 39-летнего пассажира признаки наркотического опьянения.