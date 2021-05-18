18.05.2021, 18:33
Когда-когда?! Евросоюз предъявил иск компании AstraZeneca по поводу задержек в поставках вакцины, на кону 870 млн евро(1)
Foto: Argo Ingver
На прошлой неделе Европейская комиссия возбудила судебный иск против англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca за ”несоблюдение контракта на поставку вакцины”. AstraZeneca утверждает, что она ”полностью выполнила” свои обязательства. О том, что именно заявления и просочившиеся документы говорят о проблемах, которые могут возникнуть в ходе судебного процесса, пишет Mondaq.