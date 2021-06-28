28.06.2021, 16:17
Пропавший в Таллинне пожилой мужчина найден мертвым
Foto: Taavi Sepp
Полиция 14 мая объявила в розыск 72-летнего жителя Таллинна Николая. К сожалению, в минувшую пятницу его нашли мертвым.
Близкие сообщили в полицию 14 мая, что 72-летний Николай ушел из дома утром в районе Ситси и не вернулся.
Сегодня, в понедельник, полиция известила, что 25 июня Николай был найден, к сожалению, мертвым в Таллинне в районе Пальяссааре.
Точная причина смерти выясняется, но на данный момент у полиции нет основания подозревать, что причиной смерти стало преступление.