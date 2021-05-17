Полиция продолжает поиски пропавшего Николая

Близкие сообщили в полицию в пятницу в 21.30, что 72-летний Николай ушел из дома утром того же дня из дома в районе Ситси и не вернулся. У него нет мобильного телефона. Полиция сразу же приступила к поискам мужчины. Несмотря на продолжающиеся несколько дней поиски, Николай до сих пор не найден. Его близкие и полиции неоднократно проверили пляж Штрооми, а также районы Рокка-аль-Маре и Пальясааре. Так как у мужчины могут быть проблемы со здоровьем, полиция неоднократно проверяла разные медицинские учреждения, то Николая там нет.