ВИДЕО | Как отмечают праздники в эстонской деревне? Видеоэкскурсия от блогера RusDelfi

"В этом году хочу рассказать вам о празднике, который особенно чтут в Эстонии — Дне матери. Мы отправимся в небольшую деревню Кяру и посмотрим, как празднуют этот день местные. Кстати, в этот день в деревне состоялось открытие второй выставки Музея колясок" — пишет автор в описании к видеоролику.

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