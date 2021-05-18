МНЕНИЕ │ Лучше Трамп на второй срок, чем Байден на первый

Не может не вызывать удивления тот факт, что законники, которые всю душу вытрясли из скорой помощи, могут настолько очевидно не обращать внимания на ущерб, который они сами причиняют, и на кризис, причиной которого стала их собственная разрушительная политика.

Действующие под прикрытием внешнего врага террористы-наёмники атакуют систему топливных запасов Америки, а администрация Джо Байдена игнорирует это происшествие, словно это какая-то личная проблема, её не касающаяся.

Компания Colonial Pipeline пыталась сделать всё возможное, чтобы заново запустить крупнейший трубопровод Восточного побережья, и перед ней стоял вопрос, нужно ли платить выкуп, который требовали киберпреступники, взломавшие систему трубопровода.