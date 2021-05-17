Ида-Таллиннская центральная больница планирует обязать всех сотрудников вакцинироваться от COVID-19

Если на прошлой неделе стало известно о том, что таллиннская скорая помощь планирует уволить непривитых от COVID-19, то Ида-Таллиннская центральная больница планирует последовать этому примеру.

”Мы обсудили вопрос об обязательной вакцинации, и движемся в этом направлении”, — сказал Delfi специалист по коммуникациям больницы Марко Мяги.

По словам Мяги, из примерно 2500 сотрудников больницы 82 процента вакцинированы. Это означает, что данное решение об увольнении может затронуть более 400 сотрудников больницы.

”Мы делаем все возможное (личные консультации и разъяснения), чтобы наши сотрудники, которые еще не сделали прививки, вакцинировались”, — добавил он.

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