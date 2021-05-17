ЧП и криминал
17.05.2021, 16:56

В Мустамяэ автомобиль сбил двух пожилых женщин: одна из них скончалась

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
Foto: Anni Õnneleid
В пятницу, 14 мая, на перекрестке ул. Тервизе и Ретке теэ автомобиль Volkswagen Golf наехал на двух пешеходов, женщин 80 и 72 лет, сообщила сегодня пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

После аварии пострадавших доставили в больницу. 72-летняя женщина скончалась вчера вечером. Вторая пострадавшая находится в больнице.

Сообщение о ДТП Центр тревоги получил в пятницу в 15.48. По предварительным данным, Volkswagen Golf, которым управлял 64-летний мужчина, совершал левый поворот и наехал на переходивших по нерегулируемому перекрестку женщин. Водитель был трезв.

Ведущий следователь Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Кая Хунт сказала, что при совершении поворота водители должны быть особенно внимательны. "При приближении к пешеходному переходу надо сбавить скорость и убедиться, что никто не переходит дорогу. Пешеход – это самый незащищенный участник дорожного движения и в случае ДТП последствия могут быть, к сожалению, трагическими", – сказала капитан полиции Кая Хунт.

В этом году в ДТП погибло четыре пешехода, пострадало 70 пешеходов.

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