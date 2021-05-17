В Мустамяэ автомобиль сбил двух пожилых женщин: одна из них скончалась

Сообщение о ДТП Центр тревоги получил в пятницу в 15.48. По предварительным данным, Volkswagen Golf, которым управлял 64-летний мужчина, совершал левый поворот и наехал на переходивших по нерегулируемому перекрестку женщин. Водитель был трезв.

Ведущий следователь Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Кая Хунт сказала, что при совершении поворота водители должны быть особенно внимательны. "При приближении к пешеходному переходу надо сбавить скорость и убедиться, что никто не переходит дорогу. Пешеход – это самый незащищенный участник дорожного движения и в случае ДТП последствия могут быть, к сожалению, трагическими", – сказала капитан полиции Кая Хунт.