Я теперь ”чипирована": автор молодежного блога на RusDelfi рассказала, как решилась на вакцинацию
Мы решили поговорить о вакцинации с одним из авторов статей на молодежного блога, которая уже сделала прививку. Как это проходит? Какие побочные эффекты? Откуда брать информацию? Об этом и не только в нашем новом материале.
Почему решилась на вакцинацию?
Мы живём в этой ”новой” реальности уже больше года. За это время несколько раз то закрывали всё, то снова открывали. Часто я была близко контактным человеком и приходилось сидеть на самоизоляции. А сколько тестов сделала за это время уже потеряла счёт! Я устала ходить и бояться, что заболею и заражу других. Думаю, многие меня поймут. Поэтому, как только сказали, что появилась вакцина, я сразу решила — обязательно вакцинируюсь, как только появится возможность. Сначала правда думала, что смогу только где-то в июне, но через некоторое время мне позвонила семейный врач. Сказала, что я в группе риска и предложила время в апреле. Я согласилась и теперь, во-первых, чувствую себя в большей безопасности, а во-вторых, появилось ощущение, что мой ”гражданский долг” выполнен и я сделала всё, что могла, чтобы мы вернулись к нормальной жизни.
Какие были аргументы за и против?
Аргументов против было не так много. Наверное, единственное, что меня смущало, это побочные эффекты от вакцины, а именно от AstraZeneca, т.к. в новостях постоянно говорили об этом. Многие знакомые не хотят прививаться и особо не поддерживали мою идею, поэтому я волновалась, конечно. Хотя, когда я думаю об этом сейчас, понимаю, что переживала больше не из-за самой вакцины, а из-за того, что надо идти в больницу. Я не очень комфортно себя в них чувствую и каждый поход туда для меня — стресс. Помню, когда пришла на прививку, сначала в коридоре сидели только пожилые люди, медсестра и я. Было немного неловко. Аргументов за было намного больше: смогу к родственникам поехать, не буду переживать, что, если заражусь, то перенесу болезнь тяжело… Ну, и всё то, что я сказала ранее.
Как проходила вакцинация?
Сначала, как я уже говорила, мне позвонила врач и сказала: ”Ты в группе риска, есть возможность привиться такого-то числа вакциной Пфайзер. Хочешь?”. Потом в назначенное время я пошла в больницу. Перед кабинетом стояла медсестра и отмечала тех, кто пришёл. Людей звали по очереди, всех в назначенное время. Когда я зашла в кабинет, меня спросили есть ли у меня аллергии, беременна ли я, болела ли я коронавирусом, делала ли другие прививки в последнее время… Потом дала инфолисток, где всё подробно написано: что за прививка, из чего состоит, насколько часто бывают побочные эффекты и какие, кто производитель… В общем, там правда есть всё. Сама прививка — дело 3 секунд. После неё говорят время, когда введут вторую дозу и просят посидеть 15 минут, чтобы убедиться, что всё в порядке.
Были ли какие-то последствия, побочные эффекты?
В первый день было странное ощущение во рту, будто я выпила вакцину и место укола болело. Потом ещё пару дней голова немного болела и слабость была. А так всё хорошо прошло. Зато реакция знакомых и близких очень разнилась. Кто-то поддержал и с интересом спрашивал как всё прошло, а кто-то с ужасом воспринял тот факт, что я теперь ”чипирована”. Я понимаю, что многие боятся побочных эффектов. Сейчас очень многие пишут о том, сколько всего плохого с тобой сделает вакцина. Я тоже волновалась, ведь это что-то новое. Никого не призываю, но хочу сказать одно — доверьтесь врачам и учёным. Поверьте, весь мир не мог выдумать пандемию только для того, чтобы вас обмануть и ввести вам нечто страшное.
Насколько доступна информация о вакцине? Где её искать?
Мне кажется, что информации много, но проблема в том, что наши СМИ говорят в основном только о том сколько смертей и других последствий было от вакцины. Поэтому читайте информацию на таких сайтах как kriis.ee и vaktsineeri.ee. Там можно прочитать всё о вакцине, о том, кто и когда может привиться и т.д. Также на сайте Тартуского университета можно прочитать о том, как создавали вакцину, как её сделали так быстро, как тестировали, влияние на человека и т.д. и т.п. В общем, если Вам нужна полная информация, то читайте там или на сайте ВОЗ — там помимо информации есть ещё видео с пресс-конференций. Всегда узнавайте информацию от нескольких источников, прежде чем делать какие-то выводы. Можете ещё спросить у своих знакомых, кто уже вакцинировался об их опыте или позвонить своему семейному врачу и уточнить все вопросы.
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