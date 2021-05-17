17.05.2021, 18:31
ФОТО и ВИДЕО | В Мустамяэ заработал центр вакцинации. Попов: не приходите без регистрации!(4)
С 17 мая центр вакцинации Ляэне-Таллиннской центральной больницы открыт в помещениях культурного центра Кая в Мустамяэ. Аркадий Попов подчеркивает, что просто так приходить на место, что бы попытать удачу не стоит — необходимо заранее зарегистрироваться.
По словам Попова, сегодня в центре работа протекает в умеренном темпе — чуть более 800 уколов в день. Однако в центре можно делать и до 1080 уколов за день и даже больше.
Со вторника, 18 мая, в ледовом холле Тондираба откроется центр вакцинации Ида-Таллиннской центральной больницы. Возможно, центры вакцинации откроются еще и в других местах, когда вырастут поставки вакцин.
Однако не стоит надеяться на то, что можно попасть на вакцинацию, прийдя на место и отстояв живую очередь. Попов не советует приходит без регистрации в дигитальной регистратуре.
"Интерес повышенный, вакцин не останется, все будут использованы", — подчеркнул он и добавил, что если вы уже зарегистрировались и пришли на вакцинацию, то вы должны быть уверены в своем выборе.