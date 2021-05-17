Сеэр: регистрацию на вакцинацию от коронавируса для молодых откроем сегодня в 19:00

По словам руководителя группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра, раньше 19:00 нет смысла пытаться записаться, регистрация для молодых будет открыта в указанное время.

Сегодня будет доступно порядка 25 000 номерков на вакцинацию. Сеэр говорит, что понимает тех, кто желает записаться пораньше. Однако, по его словам, из тех, кто желает привиться, никто без вакцины не останется.

На этой неделе будут открыты дополнительные свободные места, все зависит от поставок.

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