ФОТО | Что стало со скандальным памятником Яаку Йоала? Снег растаял, а он все еще стоит в ящике на улице

Возможно, горуправа решит взыскать 50 000 евро с НКО Meie Viljandi, которая стояла за установкой памятника.

Если раньше в фанере были проделаны дырки, чтобы взглянуть на памятник, то теперь они заделаны и подглядеть за памятником можно только сверху — например, с помощью дрона.

Убрать памятник Йаку Йоала потребовала вдова певца Майре Йоала, так как он не соответствует представленным ранее эскизам. Как сказал мэр Вильянди Мадис Тимпсон, было решено пойти навстречу вдове певца, пока не будут решены все связанные с авторским правом юридическое вопросы.

Представитель НКО Meie Viljandi Харри Юхан Алтонен пытался зарегистрировать в Патентном департаменте товарный знак "JAAK JOALA" в шести категориях, в том числе и в категории скульптур и монументов, но недавно отказался от затеи.

Алтонен принес извинения вдове певца и выразил надежду, что памятник все равно удастся сохранить.