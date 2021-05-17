Смерть на шахте "Эстония": водитель погрузчика получил условный срок

Его коллега Игорь Кулешов был признан виновным в несоблюдении требований безопасности, что повлекло за собой смерть человека. За это суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев.

Еще одного работника Enefit Kaevandused Олега Носикова суд признал виновным в том, что он не запретил использование технически неисправного погрузчика. Его приговорили к условному лишению свободы на полтора года.

Остальных фигурантов дела суд оправдал. Для государства это означает необходимость компенсировать крупные затраты на адвокатов.

В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в окружном суде.

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