17.05.2021, 16:28
"Барселона" может подписать контракт с 16-летним россиянином. Он даже не играл в премьер-лиге
Фото: Twitter "Барселоны"
По информации ”СЭ”, полузащитник ”Чертаново” Сергей Пиняев в ближайшее время может подписать контракт с ”Барселоной” и отправиться в аренду в ”Химки”.
Также на игрока претендует ряд европейских клубов и ”Зенит”.
16-летний футболист принял участие в 30 матчах за ”Чертаново” в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
”Чертаново” по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.
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