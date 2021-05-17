С завтрашнего дня можно будет бронировать время на вакцинацию от COVID-19 по номеру 1247(11)
По телефону можно будет забронировать время в любой центр вакцинации по всей Эстонии. Позвонив по этому же номеру, вы сможете получить ответы на все вопросы, связанные с вакцинацией от COVID-19. Информационный центр работает с 8:00 до 20:00.
По словам заместителя руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Аркадия Попова, информационный центр поможет снизить нагрузку на государственную э-регистратуру и повысить доступность вакцинации. Многим людям также удобнее записываться на вакцинацию по телефону. ”Если к моменту вашего звонка закончились номерки на вакцинацию, то их нельзя будет забронировать и по телефону. Сейчас мы находимся в ситуации, когда люди очень заинтересованы в вакцинации, но вакцины на всех желающих не хватает. Однако вакцины добавляются каждую неделю и в мае или в июне все желающие смогут получить первую дозу вакцины”, — сказал Аркадий Попов.
Также велика вероятность того, что и информационный центр будет перегружен. ”Просим терпения и понимания”, — добавил Аркадий Попов.
”Максимально быстрая вакцинация имеет решающее значение для более быстрого восстановления нормальной жизни в Эстонии. Центр тревоги решил помочь. Регистрация на вакцинацию по телефону — это альтернатива, если это невозможно сделать через э-регистратуру”, — отметила генеральный директор Центра тревоги Кятлин Алвела.
Помимо информационного центра время вакцинации можно также забронировать в государственной э-регистратуре по адресу www.digilugu.ee. В приложении карты можно найти ближайшее место вакцинации и информацию о регистрации на русском языке: https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/. Место вакцинации не связано с официальным местом жительства человека — каждый может записаться на прием в подходящем для него месте по всей Эстонии. Несовершеннолетних должен записать их законный представитель.
Сегодня вечером в 19:00 запись на вакцинацию от COVID-19 откроется для всех желающих от 16 лет. В понедельник вечером будет добавлено около 25 000 новых номерков, большинство из них на июнь. Дальнейшее время будет добавляться по мере поступления вакцины.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии от COVID-19 вакцинировано 401 317 человек, что составляет 37,4 процента взрослого населения.