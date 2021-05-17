Читатель RusDelfi увидел рваный эстонский флаг в нарвском порту: это позор!

На изображениях хорошо виден эстонский государственный флаг, который развевается прямо у пограничного столба в нарвском порту (читатель отдельно пишет, что кафе к данной территории не имеет отношения). Однако вид этого флага оставляет желать лучшего — отсутствует часть нижней белой полосы, как будто от нее оторвали лоскут материи.

- Возможно, я не обратил бы на это внимание, — признается читатель. — Но это же самая граница, флаг отлично виден с противоположного берега, и мне стыдно перед Россией. Нарва служит примером перед Ивангородом, и грустно, что мы даем повод соседям для насмешек. Это позор.

RusDelfi сделал запрос в полицию относительно ситуации с флагом. Отвечает участковый полицейский Нарвского отделения полиции Михаил Савосто:

Согласно закону о государственном флаге, развевающийся сине-чёрно-белый триколор должен быть целым и чистым. Мы свяжемся с владельцем территории и выясним, при каких обстоятельствах государственный флаг был поврежден, а также попросим владельца заменить его на новый. Благодарим прохожего за внимательность!

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