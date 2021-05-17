Борис Шипунов: Ждем открытия границ! Во всех смыслах
Балтийская Футзальная Лига – интересный проект. Приглашены команды из Латвии, Литвы, Беларуси, России... В чем главный смысл этого всего?
Главный смысл – дать ориентиры в своем развитии игрокам команд-участниц. Можно 15 лет играть в чемпионате Эстонии, можно популяризировать футзал в Эстонии, но… Мы пять лет подряд играли в финалах чемпионата. Очень трудно игрока вновь и вновь убеждать в том, что надо развиваться. Поняли, что надо что-то еще... Я пришел к первому президенту Футбольного Союза, рассказал об идее, о том, что собираюсь ее реализовать, и предложил делать это сообща.
Я правильно понимаю, что сначала ты хотел сделать Балтийскую лигу вместе с футбольным союзом?
Конечно. Я всегда с открытыми картами и камня за пазухой не держу.
Но сейчас получается, что БФЛ не связана с футбольными союзами стран, которые принимают в ней участие?
Это частный турнир. Частный ТОВАРИЩЕСКИЙ турнир, специально это подчеркиваю, который изначально прошел серьезную подготовку юристами. Более того, наш юридический консультант - юридическое бюро является партнерами ФИФА и УЕФА, при их поддержке проводят чемпионаты мира и Европы, они ведут трансферы и т.д. Но в Эстонском Футбольном Союзе сказали, что все это – бред. Я предложил первый раз, второй, мне сказали: хочешь – делай сам. Хорошо, я начал делать, но теперь оказалось, что я «не сотрудничаю с футбольным союзом». Мы сколько писем не напишем – в ответ ноль. Просто нет ответа и все. А на международном уровне я с разными федерациями и их руководителями в контакте.
Почему просто не организовать обычные товарищеские матчи? Почему нужна большая лига?
Товарищеские матчи – это не соревновательный процесс, в котором игроки могут системно расти. За пределами календаря мы ездим на международные товарищеские матчи, договариваемся, как например перед Лигой чемпионов в 2018 году нам нужна была игровая практика. Но там выходит на первый план календарь. Эстония начинает Лигу чемпионов с предварительного раунда, как правило, это последняя неделя августа. Все более или менее толковые клубы и чемпионаты только-только выходят из отпуска, мы же к этому моменту уже должны быть в соревновательном ритме. А у них «физика», они просто пашут, закладывают функциональную подготовку. К мячу они даже не очень подходят, а нам уже нужны тренировочные матчи.
Ну перед сезоном – это одно. А во время сезона это все же совсем другое.
Во время сезона календарь в Эстонии верстается так: по выходным – игровой день, а в середине недели – матчи кубка. И еще два или три тура чемпионата поставят внутри недели. Плюс к этому, в календаре, что является нарушением норм УЕФА, не учитываются окна для игр сборных. Нам прислали на прошлой неделе: посмотрите, вот такой календарь. А потом по ходу сезона прилетает письмо: сами договоритесь о переносе, перенесите куда-нибудь. Куда мы перенесем? В середине недели кубок или матчи чемпионата, но мы начинаем искать. Потом нам говорят: давайте приостановимся перед Рождеством, это в этом году было, потому что кто-то опасается, что на Рождество с родственниками за стол не смогут сесть. Это реальная история. Нам чемпионат закрыли до января. В этих условиях какие могут быть товарищеские матчи? Поэтому мы и предлагаем как-то гармонизировать все календари. БФЛ берет на себя эту работу, мы согласовываем все, при этом для каждой федерации мы подчеркивали, что участие в БФЛ - это решение клуба, который хочет получить дополнительный импульс развития. Это клуб говорит: «Да! Мы готовы, мы будем находить время». Балтийская лига покрывает клубам проездные расходы, проживание и питание в день игры и судей. Мы разделили процесс на две части: вы хотите играть – играйте, думайте о тренировочном процессе, а организация – полностью на нас.
(продолжение следует)