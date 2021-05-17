Борис Шипунов: Ждем открытия границ! Во всех смыслах

Во время сезона календарь в Эстонии верстается так: по выходным – игровой день, а в середине недели – матчи кубка. И еще два или три тура чемпионата поставят внутри недели. Плюс к этому, в календаре, что является нарушением норм УЕФА, не учитываются окна для игр сборных. Нам прислали на прошлой неделе: посмотрите, вот такой календарь. А потом по ходу сезона прилетает письмо: сами договоритесь о переносе, перенесите куда-нибудь. Куда мы перенесем? В середине недели кубок или матчи чемпионата, но мы начинаем искать. Потом нам говорят: давайте приостановимся перед Рождеством, это в этом году было, потому что кто-то опасается, что на Рождество с родственниками за стол не смогут сесть. Это реальная история. Нам чемпионат закрыли до января. В этих условиях какие могут быть товарищеские матчи? Поэтому мы и предлагаем как-то гармонизировать все календари. БФЛ берет на себя эту работу, мы согласовываем все, при этом для каждой федерации мы подчеркивали, что участие в БФЛ - это решение клуба, который хочет получить дополнительный импульс развития. Это клуб говорит: «Да! Мы готовы, мы будем находить время». Балтийская лига покрывает клубам проездные расходы, проживание и питание в день игры и судей. Мы разделили процесс на две части: вы хотите играть – играйте, думайте о тренировочном процессе, а организация – полностью на нас.