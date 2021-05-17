Кая Каллас в интервью Би-би-си: единственное, чего мы хотим от русских, — чтобы они выучили эстонский язык(57)
Более половины интервью было посвящено вопросам, связанным с Россией и проживающими в Эстонии русскими.
”Россия наш сосед, — говорит Кая Каллас, — и всё, что она делает, влияет на нас”.
Премьер-министр подчёркивает, что в странах НАТО не должно быть разобщённости, все должны действовать солидарно и не давать России возможности внести какую-то сумятицу. По её словам, Россия пытается удержать местных русских в своём информационном поле, поэтому важно, чтобы дети получали образование на государственном языке.
”Исследования подтверждают, что даже русскоязычное население хочет, чтобы образование было на эстонском языке, потому что люди понимают, что их дети сначала получат лучшее образование, а затем будут более востребованы на рынке труда”, — говорит она.
На вопрос журналиста Стивена Сакура, почему в стране живёт столько людей, не имеющих гражданства, Каллас ответила, что речь идёт о защите эстонского языка и культуры, но права, равно как и социальные гарантии, у всех жителей страны одинаковые, за исключением права голосования в парламент.
”Нужно понимать, что в мире всего около миллиона людей, говорящих по-эстонски, и мы должны защищать свой язык, — объясняет премьер-министр. — Единственное, что мы хотим от тех людей, которые прожили здесь 50 лет, — это выучить наш язык. Вы, — обращается она к журналисту, — являетесь представителем большой нации и не понимаете, насколько важно для нас сохранить культуру и язык”.
В интервью обсудили и гипотетическую возможность нападения России на Эстонию. Кая Каллас абсолютно уверена, что этого не случится: ”Мы сильны, потому что сильны наши друзья”. У Эстонии очень сильные союзники по НАТО, которые поддерживают оборонные возможности страны. По её словам, 800 британских военных, несущих в настоящее время службу в Тапа, — это крупнейшая британская иностранная миссия.
Сакур, в свою очередь, сослался на отчёт Эстонского агентства внешней разведки, согласно которому Россия имеет явное превосходство над НАТО в регионе Балтийского моря.
”Да, но средства сдерживания работают таким образом, что если Россия сделает шаг в нашу сторону, союзники по НАТО пойдут навстречу. Этот шаг России будет стоить слишком дорого, она на это не пойдёт”, — уверена Каллас.
Премьер-министр также прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что тот сомневается в авторитете США и что у НАТО мозг мёртв: ”Когда президент Макрон дал этот комментарий, о выходе из НАТО говорил ещё один человек, — говорит Каллас, имея в виду бывшего президента Дональда Трампа. — Это, конечно, заставило Европу задуматься о том, что она должна защищать себя самостоятельно”. По мнению премьер-министра, развитие европейской обороноспособности будет хорошим дополнением к силам НАТО.
Многие страны — Франция, Италия, Греция, Германия — хотят сохранить сердечные отношения с Россией, говорит журналист. А Эстония постоянно предупреждает об опасности, которую представляет из себя Владимир Путин, и просит ввести более жёсткие санкции против России. На это Каллас ответила, что партнёры по Западной Европе тоже были свидетелями российских атак на их территории: ”Нельзя забывать о Солсбери и подобных событиях”.
На вопрос, работают ли санкции против России и Беларуси, Каллас ответила, что санкции работают, но ”иногда Европа бывает чересчур нетерпелива. Накладывает санкции, а через полгода их отменяет”. Поэтому, по её мнению, в этом направлении нужно работать дальше.
Важной проблемой остаются и растущие киберсилы России. Премьер-министр говорит, что в связи с этим все должны быть начеку, а в Эстонии проводятся специальные тренировки по защите от кибератак.
”К сожалению, не все подвергшиеся атакам предприятия и страны готовы поделиться опытом, но мы должны быть открыты в этом вопросе и учиться друг у друга”, — уверена она.
В конце интервью Сакур задал несколько вопросов о внутренней политике Эстонии, которую, по его словам, можно охарактеризовать как союз правых и крайне правых сил. ”Выглядит так, что Эстония движется в том же направлении, что и Польша, и Венгрия”, — прокомментировал журналист. Каллас сказала в ответ, что, согласно опросам общественного мнения, более половины населения поддерживает нынешнюю власть.
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