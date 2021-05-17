ВИДЕО | Хватит ли всем номерков? Когда новые поставки? Кийк, Попов и Сеэр отчитались о ситуации с вакцинацией

Кийк начал с того, что сейчас в общей сложности почти 400 000 человек получили одну дозу вакцины, около 200 000 человек получили две дозы.

”Никто не останется без вакцины”, — заверил министр. Он сказал, что Эстония заказала вакцины в несколько раз больше, чем необходимо, так что беспокоиться не стоит. Он выразил надежду на то, что период повышенного спроса будет преодолен без потерь и далее ситуация стабилизируется. ”Если человек не получил время сейчас, то это не значит, что ему нужно отказываться от этой затеи”.

Сеэр добавил, что повышенный спрос предположительно продлится несколько недель. Он сказал, что нет смысла идти к центрам вакцинации в надежде на то, что удастся привиться в порядке живой очереди.

Аркадий Попов напомнил, что семейные врачи продолжают проводить вакцинацию групп риска. С завтрашнего дня зарегистрироваться на вакцинацию можно будет и по телефону 1247. ”Для некоторых людей это намного более удобный способ. Кроме этого, будет снижена нагрузка на дигитальную регистратуру”, — отметил доктор.

Какова ситуация на северо-востоке? ”Ида-Вирумаа находится в центре внимания правительства и организаторов вакцинации. Темпы выросли. Для того, чтобы охват был такой же, как во всей Эстонии, внедрены специальные меры: вакцинация 1+1, вакцинация на рабочем месте. Если наша цель — подтянуть этот регион, то нужно предлагать там больше номерков. Показатель заболеваемости в Ида-Вирумаа почти в два раза выше, чем в среднем по Эстонии”, — ответил на вопрос журналиста Delfi Кийк.

Отдельно было отмечено, что хотя сегодня в 19 часов открывается регистрация на вакцинацию и для подростков 16-17 лет, сами записаться не смогут. Зарегистрировать несовершеннолетнего может только его опекун.

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Как мы писали ранее, сегодня желающие вакцинироваться "обвалили" дигирегистратуру. В полдень в очереди стояло 20 000 человек.

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