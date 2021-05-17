ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Хватит ли всем номерков? Когда новые поставки? Кийк, Попов и Сеэр рассказывают о ситуации с вакцинацией
Кийк начал с того, что сейчас в общей сложности почти 400 000 человек получили одну дозу вакцины, около 200 000 человек получили две дозы.
”Никто не останется без вакцины”, — заверил министр. Он сказал, что Эстония заказала вакцины в несколько раз больше, чем необходимо, так что беспокоится не стоит. Он выразил надежду, что период повышенного спроса будет преодолен без потерь и далее ситуация стабилизируется. ”Если человек не получил время сейчас, то это не значит, что ему нужно отказываться от этой недели”.
Сеэр добавил, что повышенный спрос предположительно продлится несколько недель.
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Как мы писали ранее, сегодня желающие вакцинироваться "обвалили" дигирегистратуру. В полдень в очереди стояло 20 000 человек.
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